Afsteekverbod in Amsterdam op grote schaal genegeerd, politie verricht tientallen aanhoudingen

De politie heeft in Amsterdam rond de jaarwisseling tientallen aanhoudingen verricht. Dit gebeurde onder meer nadat er vuurwerk was gegooid naar agenten. Ook zijn er boetes uitgedeeld aan mensen die vuurwerk afstaken.

Vreugdevuur

In Floradorp was de ME aanwezig, net als een Duits waterkanon. Vanwege de harde wind verbood de driehoek (burgemeester, politie, justitie) daar zaterdagavond het traditionele vreugdevuur. Iets later werd het vuur toch aangestoken. Er werd uiteindelijk niet ingegrepen.

Vuurwerk gooien naar voorbijgangers

Wel kwam de politie rond middernacht in actie op en rond de Admiraal De Ruijterweg. Daar werden meerdere jongeren opgepakt omdat ze vuurwerk gooiden naar voorbijgangers.

Brand in twee scholen

Basisschool De Vijf Sterren aan de Markengouw in Noord raakte zwaar beschadigd doordat een of meerdere vandalen er zwaar vuurwerk af lieten gaan. Daardoor werden deuren en ramen uit de gevel geblazen. Onduidelijk is nog of het vuurwerk van buiten naar binnen is gegooid of dat mensen de school binnen waren gekomen. De politie is een onderzoek gestart.

Ook in basisschool De Ark in Buitenveldert ontstond brand. Dat gebeurde rond 01.40 uur. Daar raakt onder meer de gymschaal beschadigd.

Steekpartij Oudekerksbrug

Rond 02.00 uur vond er een steekincident plaats bij het Oudekerksplein, ter hoogte van de Oudekerksbrug. Een man raakte daarbij lichtgewond en moest met een steekwond naar het ziekenhuis worden gebracht. De verdere toedracht van het incident in onbekend.

Steekpartij Beursplein

Rond 02.45 uur trof de politie op het Beursplein drie mensen aan met steekwonden. Eén van de gewonden moest per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht, de andere twee werden ter plekke behandeld of gecontroleerd.

Zwaar vuurwerk

Gedurende de avond werden er tientallen aanhoudingen verricht op verschillende plekken in de stad. Zo werd er dus met vuurwerk gegooid naar voorbijgangers en de politie. Andere mensen werden aangehouden omdat ze de openbare orde verstoorden of zwaar vuurwerk afstaken.

Boetes voor afsteken vuurwerk

Maar ook alle andere soorten vuurwerk mochten dit jaar niet worden afgestoken. Er werden meerdere boetes uitgedeeld voor het afsteken van vuurwerk, onder meer op de Dam. Maar ook waren er veel plekken waar mensen die vuurwerk afsteken dat niet hoefden te bekopen met een bon. Lang niet iedereen hield zich dan ook aan het afsteekverbod, wat zorgde voor veel vuurwerk boven de stad.

