Brand slaat uit dak van woning in Bussum, vuur onder controle

Op de Koekoeklaan in Bussum sloegen vanmorgen rond 6.00 uur de vlammen uit het dak van een woning. De brandweer laat weten dat de brand ondertussen onder controle is.

De brandweer werd rond 5.50 uur gealarmeerd en ging met meerdere voertuigen richting de Koekoeklaan. Daar troffen zij een grote brand in een losstaand hoekhuis, naast de Verlosserkerk. Zo'n drie kwartier later was de brand onder controle, maar de woning is niet meer te redden en helemaal uitgebrand. Iets na 7.00 werd er nog vanuit buiten nageblust.

Een woordvoerder van de Brandweer laat aan de NH-verslaggever ter plaatse weten dat er uiteindelijk niemand in het huis aanwezig was en dat er dus niemand gewond is geraakt bij de brand. Omdat dit eerst wel werd gedacht, werd er volop uitgerukt door de hulpdiensten. Zo waren er naast de brandweer ook de politie en ambulance aanwezig.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Wel laat de woordvoerder weten dat dit een van de grotere branden van Oudejaarsavond in het Gooi was.