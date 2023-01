Vuurwerk afgestoken in kinderdagverblijf in Noord, enorme ravage

Een kinderdagverblijf aan de Markengouw in Noord is vannacht zwaar beschadigd door een of meerdere vandalen met vuurwerk. Deuren en ramen zijn uit de gevel geblazen.

De brandweer werd rond 1.20 uur gealarmeerd, maar bij aankomst bleek er geen brand (meer) te zijn. Het is niet duidelijk of het vuurwerk van buiten naar binnen is gegooid of binnen is afgestoken, en of er mensen het pand in zijn gelopen om voor nog meer schade te zorgen.

Er wordt nog gekeken hoe groot de schade precies is. Ook is de politie een onderzoek gestart.