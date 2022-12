Vuurwerkverkopers op vingers getikt voor gebrekkige opslag: 18 overtredingen

Bij controles van vuurwerkverkooppunten in Amsterdam, Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek zijn achttien overtredingen vastgesteld, dat meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De ondernemers hebben hiervoor een formele waarschuwing gekregen.

Ieder jaar worden alle vuurwerkverkooppunten gecontroleerd. Deze keer zijn er 16 inspecteurs die onaangekondigd alle 56 verkooppunten in de gemeentes Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad onaangekondigd hebben nagelopen.

De overtredingen betreffen vuurwerk dat te hoog is opgestapeld, deuren naar de vuurwerkopslag die niet goed sloten of een deur naar die vuurwerkopslag die voor het gemak met een haakje werd opengehouden.

