Gewonde (20) bij steekpartij in Amsterdam Nieuw-West

Bij het een steekpartij in een pand aan de Johannes Poststraat in Nieuw-West is een 20-jarige man gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

AS Media

De politie laat weten dat het incident binnen in een opvanglocatie heeft plaatsgevonden. Na de steekpartij is de dader weggerend richting het metrostation aan de Vlugtlaan. Over het motief van de dader is nog niets bekend.