Ook geen vuurwerk op Museumplein, wel lichtshow

Volgens de organisatie omvat het vuurwerk een kwart van de show, maar is dat 'geen showstopper'. De show begint om 23.50 uur. De show is live te zien op AT5.

"Wij zijn onwijs blij dat we Amsterdam alsnog een show kunnen bieden ondanks de weersomstandigheden.", aldus organisator Klaas Rohde. "We kunnen de gehele show alleen met licht voortzetten. Uiteraard is het super jammer dat het eco-vuurwerk niet de lucht in kan."

Het vuurwerk in de Tuinen van West, bij de A'dam Toren en in Weesp gaat eveneens vanwege de harde wind niet door. In de Tuinen van West gaat het feest door met het traditionele brandende houten kunstwerk. De show bij de A'dam Toren, met vuurwerk en drones, is verplaatst naar 2 januari.