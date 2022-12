Vreugdevuur Floradorp lijkt door te kunnen gaan, brandstapel moet wel minder hoog

Het vreugdevuur in Floradorp lijkt door te kunnen gaan. Waar de vuurwerk- en droneshow bij de A'dam Toren niet door kan gaan vanwege de harde wind, lijkt het erop dat stapel met pallets en kerstbomen - met wat extra maatregelen - toch in de fik kan. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten aan AT5.

Omdat er de verwachting is dat de wind met windkracht 5 blaast, mag de stapel maximaal vier meter hoog zijn. Ook moet er een waterscherm aanwezig zijn om mogelijke vonken te stoppen.

De gemeente laat wel weten dat pas laat op de avond het echte definitieve antwoord duidelijk is en dat de wind goed in de gaten wordt gehouden door de omgevingsteams en de organisatie.

Afgetopt en ingekrompen

Patrick van Bronswijk, al jaar en dag organisator van het vreugdevuur, kijkt uit naar het vuur. "De berg voldoet aan de eisen van de gemeente. Handhavers hebben wat pallets en boompies eraf gehaald en afgevoerd, ook zijn de zijkanten iets ingekrompen. Hij is nu afgetopt en het is een mooie groene berg."

Dat er extra maatregelen moeten worden genomen is volgens Van Bronswijk geen probleem. "Ik vraag al jaren voor waternevelaars, zelfs al voor die gebeurtenis in Scheveningen (de vonkenregen na harde wind in 2019, red.). Ik hoop dat ze niet nodig zijn, maar als het nodig is dan is het fijn dat we ze kunnen gebruiken."

Rond 22.00 uur is de laatste veiligheidsanalyse met de organisatie, de brandweer en de gemeente. "Als ze aangeven dat ze rond middernacht harde windstoten verwachten dan steken we gewoon eerder de fik erin."