Stel uit Amstelveen zat in beschoten auto in Amsterdam-Oost

In de auto die vrijdagavond werd beschoten aan de Wembleystraat in Amsterdam-Oost zat een stel uit Amstelveen van 60 en 65 jaar oud. De twee raakten niet gewond.

Het schietincident vond iets na 18.00 uur plaats. De verdachte, een gedrongen man van ongeveer 1.75 meter, liep vervolgens weg in de richting van de Stade de Colombes en het fietspad van de Radioweg. Vervolgens kon hij via sportpark Middenmeer naar Oost zijn gelopen of over de brug over de ring richting Diemen.

De politie doet onderzoek naar het schietincident en vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten zich te melden. Ook omwonenden met een videodeurbel of een dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.