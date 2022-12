Opperdoes bakt oliebollen, opbrengst gaat naar dorpskerk: "Het is nodig"

Oliebollen bakken voor het goede doel? In heel de regio zijn West-Friezen opgestaan om een steentje bij te dragen aan verschillende lokale initiatieven. Zo bakt het dierenasiel in Hoorn oliebollen voor een nieuw hondenspeelveld en bakken verschillende vrijwilligers uit Opperdoes zo'n 1500 oliebollen voor de dorpskerk: "We hopen hiermee te helpen."

Het is inmiddels al de negende keer dat de oliebollenactie in Opperdoes van start is gegaan, en de verwachting is dat er zo’n 1000 euro wordt opgehaald voor de dorpskerk. "Het is het middeleeuwse kerkgebouw dat we graag willen behouden voor het dorp", vertelt initiatiefneemster Fijtje Groot. "Het is een herbestemd gebouw, dus er is geen kerkgemeenschap die daar iets over te zeggen heeft."

De stichting van de kerk is eigenaar en die moet volgens Groot dingen verzinnen om het rendabel te houden. Daarom helpt Groot de kerk graag een handje met haar oliebollenactie. "Om één avondje de kerk te verwarmen is zo'n 37 kuub gas nodig. Dus in deze dure tijden hoef ik dan niet vertellen hoe prijzig het is om dat in stand te houden." Meerdere oliebollenacties Op andere plekken in West-Friesland worden ook oliebollenacties gehouden, om zo de kas van een vereniging of organisatie te spekken. Bij de voetbalclub in Midwoud brengen ze vandaag 2.000 oliebollen en nog eens zo'n 500 appelbeignets en appelflappen rond.

En ook het dierenasiel in Hoorn houdt een oliebollenactie. Voor 1.20 euro kun je een oliebol kopen en voor twee euro een appelbeignet. Het geld dat over blijft wordt geïnvesteerd in een nieuw hondenspeelveld.