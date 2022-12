Katholiek Noord-Holland treurt om dood ex-paus: "Bijzonder plek in harten gelovigen"

Het overlijden van voormalig Paus Benedictus XVI dat vanochtend door het Vaticaan werd bekendgemaakt, maakt ook indruk bij katholieken in Noord-Holland. "Het is verdrietig nieuws, hij heeft een bijzondere indruk gemaakt", vertelt de Hilversumse pastoor Jules Dresmé. Om 19:00 uur zal de voormalig paus worden herdacht in de Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem.

Dat Benedictus in 2013 als eerste paus ooit bij leven afstand deed van het pausschap, vond Dresmé bijzonder, maar hij niet alleen. "Zijn terugtreding was voor de kerk een hele verrassing." Ook Dresmés Alkmaarse collega Jan-Jaap van Peperstraten is veel met de dood van vorige paus bezig, getuige de vele tweets die hij in de afgelopen uren aan het overlijden heeft gewijd. "Iedere paus is anders", zegt Van Peperstraten. "De ene vind je mooier dan de ander, zo gaat dat, maar paus Benedictus had toch wel een bijzonder plekje in de harten van de gelovigen." 'Kwestie van uren of dagen' Benedictus' overlijden kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. "Afgelopen vrijdag had paus Franciscus - de huidige paus - al gevraagd om te bidden voor Benedictus. "Na dat bericht zou het een kwestie van uren of dagen zijn, waarbij we wisten dat het einde in zicht was. We wisten dat hij februari niet ging halen, om het zo te zeggen." Van Peperstratens kerk luidde de klokken vanmiddag om 12:00 uur uit 'dankbaarheid voor het leven van paus-emeritus Benedictus'.

"Als iemand op 95-jarige leeftijd overlijdt, na een toch al best lang ziektebed en een heel rijk en vol leven waarin hij ontzettend veel heeft gedaan en betekend heeft voor zo veel mensen, mag hij thuiskomen bij de vader. We zijn dankbaar voor zijn leven, in vrede mag zijn leven teruggegeven worden aan God. Dat zijn de voornaamste gevoelens die nu onder de katholieken leven", beschrijft Van Peperstraten. "We denken terug aan alles wat hij betekend heeft. Zowel aan zijn tijd als theoloog - waarin hij prachtige boeken heeft geschreven, waar we nog niet over uitgesproken zijn, als zijn tijd als paus." Gezondheid Peperstraten benadrukt hoe bijzonder het pausschap van Benedictus is geweest. De 95-jarige Duitser, geboren als Joseph Ratzinger, was de eerste paus die aftrad. Al zijn voorgangers waren paus tot hun dood. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten - Eigen foto

De Hilversumse pastoor Dresmé zal zich Benedictus herinneren als de paus die een 'omslag' maakte. "Hij was heel lang hoofd van de geloofsleer. Toen hij theoloog was heeft hij mensen aangesproken op de inhoud van wat er in de boeken verscheen in de cultuur van het ministerie van de grote leer. En toen hij paus werd sloeg hij ineens een milde toon aan, ook in zijn eigen boeken." Ook nam paus Benedictus in plaats van alleen een informerende rol, ook een uitleggende rol aan, vertelt Dresmé. "Hij maakte naast zijn theologische werken ook exegetische werken, waarin hij uitleg gaf over de bijbel. Dat heb ik altijd heel verrassend gevonden aan hem. Zijn boeken zijn heel veel gelezen en die blijven heel bijzonder." Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Paus Benedictus, overleden 31 december 2022 - Wikimedia Commons/Dongio

Behalve het luiden van de kerkklokken en de herdenkingsviering in Haarlem, zal er ook op andere manieren bij de dood van Benedictus worden stilgestaan. "We zullen voor hem bidden tijdens de zondagsviering en de nieuwjaarsviering, net als voor alle andere overledenen", aldus Van Peperstraten.