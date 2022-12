Zeer grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Westelijk Havengebied

De brandweer is uitgerukt voor een brand bij een afvalverwerkingsbedrijf op de Siciliëweg in het Westelijk Havengebied. Het vuur is opgeschaald tot 'grote brand' wat betekent dat de brandweer met veel voertuigen ter plaatse is. Om 23.45 uur is de situatie het wederom opgeschaald, nu tot 'zeer grote brand'.