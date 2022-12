Zelftests op Schiphol voor reizigers uit China

Kuipers gaat met de vrijwillige zelftests en isolatieadvies niet zo ver als zijn ambtsgenoten in Spanje en Italië. Die landen eisen van reizigers uit China bij aankomst een negatieve testuitslag. Spanje neemt ook genoegen met een geldig vaccinatiebewijs.

Volgens Kuipers is er in Nederland nog geen wettelijke basis om reizigers uit China te dwingen voor vertrek zich te laten testen of te verplichten in quarantaine te gaan. Bij verslechtering van de situatie in China wil hij het liefst wel naar die maatregelen toe, maar benadrukt dat de Eerste Kamer zich daarvoor eerst over een wetsvoorstel moet buigen. Om die reden vraagt de minister het parlement om haast te maken.

Onderzoek naar riool

Kuipers laat het RIVM meer onderzoek doen naar sporen van het coronavirus in het rioolwater op Schiphol. China heeft momenteel een geel reisadvies. Sinds de versoepelingen in het land neemt de verspreiding van het virus toe en is de druk op de gezondheidszorg hoog.

KLM

KLM heeft na de Chinese versoepelingen aangekondigd het aantal vluchten tussen Schiphol en China te zullen opvoeren van drie naar zes keer per week. Voor de coronacrisis vloog KLM 25 keer per week naar meerdere bestemmingen in China.