Geen metro's op oudejaarsnacht in Nieuw-West en deel Zuidoost: "Hebben die taxi's even geluk"

"Mensen moeten overal heen met de metro, dus de metro moet gewoon rijden", zegt een vrouw in Kraaiennest. Ook een ander is niet te spreken over het schrappen van lijn 53. "Ik vind het eigenlijk niet okee. Mensen die niet goed kunnen lopen kunnen dan eigenlijk niet eens naar hun familie toe om iets te vieren en dat vind ik wel kwalijk." Weer een ander is verbaasd. "Nee, rijden ze niet 's nachts? Hebben die taxi's even geluk.

Nachtbussen

De afgelopen twee jaarwisselingen werden vanwege de pandemie geen nachtmetro's ingezet. Metrolijn 52, oftewel de Noord/Zuidlijn, rijdt in beide richtingen en stopt onderweg op alle stations tussen Noord en Zuid. Metrolijn 54 tussen Centraal Station en Gein rijdt in beide richtingen en stopt op alle stations behalve het Amstelstation. Het Amstelstation is namelijk tijdens nieuwjaarsnacht gesloten.



Vanaf 01.30 uur vertrekken er vanaf de IJzijde van Centraal Station nachtbussen. Een aantal van die bussen rijdt een aangepaste route. Zo doen lijnen N91 en N93 Centraal Station niet aan, maakt de N84 een extra stop op station Zuid en stoppen de N85, N87 en N89 niet op het Rembrandtplein, maar op een alternatieve halte. Verder wordt een extra nachtpendelbus ingezet tussen Sloterdijk en IJburg en zet het GVB extra veerponten in.

Weinig vraag naar OV in Nieuw-West

Het GVB laat aan AT5 weten dat de metro's worden ingezet om de nachtbussen te ontlasten. Lijn 52 om die naar Noord te ontlasten en 54 voor die naar Zuidoost. De lijnen 50, 51 en 53 doen dit volgens het GVB niet.

"Verder leert de ervaring dat er op oudejaarsavond weinig vraag is naar OV van en naar Nieuw-West", zegt een woordvoerder van het GVB. "Omdat lijn 53 voor een groot deel parallel loopt aan lijn 54, rijdt ook die niet."