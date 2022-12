Friese actiegroep tóch verantwoordelijk voor 'diefstal' Top 2000-letters: "Ze staan nu in de schuur"

Het mysterie is opgelost. De Top 2000-letters die voor het pand van Beeld en Geluid stonden zijn meegenomen door oudejaarsvereniging De Geitefok uit het Friese Oldeberkoop. De vereniging wil met het weghalen van de letters aandacht vragen voor de kloof tussen de stad en het platteland.

Hof wil donderdag niet toegeven dat de letters waren meegenomen naar Friesland. "Ïk weet van niets", zei voorzitter Jan Bart Hof van De Geitefok toen. Nadat NH Nieuws doorvroeg zei Hof lachend: "Het zou zomaar eens kunnen."

Nu komt de aap toch uit de mouw, Hof bevestigt de diefstal. Hoewel het iets eerder bekend is gemaakt dan de vereniging wilde, is de actie volgens De Geitefok geslaagd. "Al was het wel erg heftig toen de politie op de stoep stond", vertelt Hof. Vanwege de diefstal, waarbij omstanders zagen dat de letters werden gestolen, werd door NPO Radio 2 aangifte gedaan.

Na het traceren van de nummerborden werd de auto waarmee de diefstal werd gepleegd in verband gebracht met de oudejaarsvereniging in Oldeberkoop. Ook kreeg de vereniging een aangifte tegen zich. "Maar dat hebben we gelukkig goed opgelost."

Letters in de schuur

Op dit moment staan de Top 2000-letters in de schuur van Hof. Nu bekend is waar de letters staan, denkt hij dat er wel wat kijkers zijn. "Ik verwacht wel wat aandacht voor de letters", zegt de voorzitter. "Vanaf 20.00 uur vanavond hebben we een persmomentje georganiseerd."

Voor de oudejaarsvereniging is het traditie om vlak voor de jaarwisseling een opvallend voorwerp mee te nemen. Vaak werden die na de jaarwisseling weer teruggegeven. De Geitefok was een jaar geleden ook verantwoordelijk voor het laten verdwijnen van het legobeeld van André Hazes, dat op de Dam stond. De jaren daarvoor werden de olympische ringen van het Olympisch Stadion meegenomen.