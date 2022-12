Natuurlijk heeft Amsterdam een vegan oliebol met havermelk, maar proeven mensen het verschil?

Bij Bakkerij Westerpark kan je sinds kort terecht voor je vegan oliebol. Het is een van de enige plekken in de stad waar je een oliebol zonder boter, melk en eieren kan halen. "We kregen veel verzoeken van klanten, dus zijn we het gewoon maar gaan proberen. En wonder boven wonder lukte dat vrij snel", vertelt eigenaar Björn Bijl. "Op school leren we om te bakken met lekker veel boter en eieren, maar je ziet dat het zo ook prima lekker te maken is."

"Naar de klote"

Maar naast positieve reacties, moet Bijl ook wat havermelk-kritiek incasseren. "We krijgen wel reacties van: Amsterdam gaat naar de klote, het wordt alleen maar vegan. Maar ja, dan hebben ze het nog niet eens geproefd. Nu kan tenminste iemand die veganist is of een allergie heeft ook genieten van een oliebol. Dat vind ik wel belangrijk", vertelt Bijl.

Bijl belooft ons dat het verschil bijna niet te proeven is. Dus lieten we vijf Amsterdammers de proef op de som nemen. Slechts een daarvan wist de vegan oliebol te benoemen. Wat ze wel allemaal gemeen hadden: ze vonden de vegan oliebol lekkerder. "Ik vind het fantastisch, leve de veganisten!", jubelt een klant.