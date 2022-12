Huizer Café Parrewijn mag vanaf nieuwjaarsdag voorlopig geen alcohol meer schenken

Dat er al eerder met de wetshandhavers afspraken waren gemaakt om nuchter te zijn tijdens zijn barwerkzaamheden hielpen ook niet. Volgens de politie rook hij naar drank en liep hij onvast. "Dat ze dat roepen is toch niet zo gek. Ik sta achter de bar en schenk regelmatig een glaasje sterke drank in. Natuurlijk stink ik dan naar drank. Whiskey en bier zijn is nu eenmaal niet reukvrij."

Wat is het geval? De burgemeester van Huizen trekt de alcoholvergunning van de horecagelegenheid Parrewijn aan de Oostermeent in. Na een alcoholcontrole van de politie liep de barkeeper, na eerdere waarschuwingen, wederom tegen de lamp. Westerveld stond volgens de politie dronken achter de bar en weigerde te blazen.

Westerveld hoorde gisteren van de rechter dat de gemeente in zijn recht staat met het verbod op het schenken van alcohol in zijn horecagelegenheid. In ieder geval tot 19 januari mag de uitbater geen drank serveren, dan behandelt de gemeente tijdens een hoorzitting deze zaak. De bestuursrechter in Utrecht vindt dat de gemeente in zijn gelijk staat: "U heeft twee maal een laatste waarschuwing gekregen. Op geen enkele manier blijkt dat u verantwoordelijk met deze alcoholvergunning om kan gaan."