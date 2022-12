Amsterdamse nieuwjaarsvieringen op de tocht door harde wind

Het is nog niet zeker of de Amsterdamse nieuwjaarsvieringen op de A'Dam Toren in Noord en in Floradorp door kunnen gaan. Door de verwachte harde wind bestaat de kans dat de vieringen worden uitgesteld.

Op de A'Dam Toren zou een 'spectaculaire vuurwerk- en droneshow' plaatsvinden, maar de organisatie weet nog niet of het veilig genoeg is. Morgenochtend om 10.00 uur vindt er een 'last call' plaats, laat een voorlichter weten.

Samen

Alleen de drones laten vliegen zonder vuurwerk lijkt volgens haar geen optie. "Ze willen het wel echt samen doen."

In Floradorp in Noord zou het traditionele vreugdevuur, dit keer de 70ste editie, om 00.00 uur aangestoken worden. Noorderlingen zijn inmiddels al volop bezig met de opbouw. Ook hier is het nog de vraag of het veilig kan. Volgens een woordvoerder van het stadsbestuur kijkt de driehoek (burgemeester, politie en justitie) vandaag of het door kan gaan. Later vandaag komt er mogelijk uitsluitsel.

Ook optimisme

Klaas Rohde, organisator van de licht- en vuurwerkshow op het Museumplein, is positief. "Wij meten de wind op het Museumplein zelf en gaan niet af op de standaard meetpunten die vaak wat meer aan de buitenkant van de stad staan. Voor wat wij nu meten ziet het er goed uit en kan het doorgaan."

In het 'ergste geval' wordt besloten om de electric fireworks wel door te laten gaan en het vuurwerk niet. "Maar wij gaan ervan uit dat het allemaal door kan gaan."