Zaanse zangeres Margriet Eshuijs (70) overleden: "Muziek is mijn hele leven"

De Zaanse zangeres Margriet Eshuijs is donderdagnacht overleden. Dat meldt haar partner Maarten Peters. Eshuijs zong in de popgroep Lucifer en brak door met de hit House for Sale. Margriet is 70 jaar geworden.

Als tiener speelt de zangeres in de band The Marileens, waarin Henny Huisman achter het drumstel zit. Op haar 20e vinden de twee elkaar terug in de band Lucifer, waarvan de oud-presentator één van de oprichters is. Lucifers grootste hit House For Sale groeit uit tot een klassieker die bijna vijftig jaar later nog steeds in de Top 2000 staat. Dit jaar is dat op plek 1519.

Als jong meisje bewijst Eshuijs al een muzikaal talent te zijn. Haar ouders runnen in Zaandam zowel een muziekschool als een muziekwinkel. Muziek zit duidelijk in de genen en als driejarige leert ze de accordeon te bespelen. Later voegt de Zaanse ook de gitaar en piano toe aan haar repertoire.

Alleen nog muziekmaken

Na vijf jaar wordt de stekker uit Lucifer getrokken en gaat Eshuijs verder als solo-artiest. Het succes blijft ook dan niet uit. Met haar elpees On the move again en Right on time wint ze drie Edisons, voor de plaat Sometimes mag ze een Gouden Harp in ontvangst nemen. De liefde voor muziekmaken is wat haar leidt.

In 2018 zei Eshuijs in het NH-programma Iconen: "Muziek is mijn hele leven. Als vak vind ik het niet zo interessant, maar muziek maken vind ik wel heel interessant. Nu heb ik een manier gevonden om mijn leven zo te ordenen dat het eigenlijk alleen maar muziekmaken is. In de laatste jaren dat ze actief was richtte de zangeres een eigen koor op. "Daar leer ik mensen zingen die nog nooit hebben gezongen. En ik doe solo-concerten. Dan maak ik ter plekke arrangementen op de muziekinstrumenten die ik beheers. En dan lekker zingen."

Kijk hieronder naar het volledige interview uit 2018. De tekst gaat verder onder de video.