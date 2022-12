Gelukkig nieuwjaar! "Veel liefde, verdraagzaamheid en geduld voor 2023"

De klok heeft twaalf uur geslagen en dus luiden we het nieuwe jaar in West-Friesland in. Gelukkig nieuwjaar! Kijk hier waar deze West-Friezen in 2023 op hopen en wie zij een gelukkig nieuwjaar wensen.

