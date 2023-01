Wat gaat 2023 brengen? We vragen het aan zes IJmonders

Wat zijn de verwachtingen, wensen, plannen en dromen voor het komende jaar? We vragen het aan zes mensen verspreid over de IJmond. "Heel veel dingen zijn uit balans geraakt, en in het komende jaar hoop ik dat de balans weer een beetje terugkomt."

Heemskerker Bertus Berghuis, oudste raadslid van Nederland

"Maar gezondheid, dat is het belangrijkst. Ik ben de afgelopen week ziek geweest, vanaf vrijdag lig ik al op de bank met een longontsteking. Maar dat ik even ziek ben wil niet zeggen dat ik geen plannen heb!"

"Hier in de raad is het net Den Haag, het is praten, praten, praten. Maar als ik een motie indien om de problemen op het Europaplein op te lossen, dan is niemand thuis. Het is belangrijker voor ze dat ze over drie jaar herkozen worden, daar heb ik geen last van."

"Ik ben nu 83 en moet nog drie jaar in de gemeenteraad, daarna stop ik. Je moet er heel veel energie en werk in douwen, maar die heb ik, hoor. Ik maak plannen, maar ik wil ze ook uitvoeren."

Uitgeester Nienke van den Berg, zangcoach voor tv-sterren én in eigen dorp

"Het is gewoon te gek als Uitgeester om dat te doen. Ik heb geleerd: er is niemand die echt niet kan zingen, dat bestaat gewoon niet. En je hebt er niets voor nodig."

"En dan vraagt een heel lieve meneer die alles regelt in het verzorgingstehuis hoeveel het kost als mijn zanggroepen komt optreden. Niets natuurlijk! En vooral voor de kinderen is dat een écht optreden, en zo brengen we mensen bij elkaar. Daarvan wil ik in 2023 méér."

"Het klinkt een beetje... hoe zal ik het zeggen, overdreven? Maar ik ben heel blij met mijn rol in het dorp. Ik zie bijvoorbeeld kinderen die normaal introvert zijn, wat natuurlijk helemaal prima is, opleven in het zingen en dat is heel leuk, dat kan heel veel doen voor je zelfvertrouwen."

"Ik doe het allebei: zangcoach van deelnemers bij allerlei programma's op tv, zoals The Masked Singer én zanglerares van kinderen en volwassenen hier in Uitgeest. Dat was toen ik in 2020 bij de muziekschool in het dorp begon niet makkelijk: je mocht niet samen zingen."

IJmuidenaar Alex van der Molen, voorzitter van het wijkplatform Zee- en Duinwijk

"Heel veel dingen zijn uit balans geraakt, en in het komende jaar hoop ik dat de balans weer een beetje terugkomt. Daar moeten we wel wat voor doen: goede plannen maken en de handen uit de mouwen steken."

"Te veel mensen in IJmuiden en ook in Velsen-Noord in het bijzonder hebben het gevoel dat ze er niet meer bij horen. Dat is echt heel erg. Er is een sociale, economische en culturele kloof. We moeten komend jaar die kloof die erkennen, lúísteren naar die mensen en dan met goede plannen komen, die echt breed gedragen worden."

"Onderzoek hoeven we niet meer te doen: de rapporten liggen al in een la en er is nog niets mee gedaan! We wensen elkaar allemaal een goede gezondheid, maar het hangt allemaal samen: werk, inkomen en gezondheid. Elk plan moet straks aan die drie dingen getoetst worden."