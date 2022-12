Motoragent ruikt 'verdacht' luchtje: stonede toerist aangehouden op Schagerweg (N245)

Verkeersagent Emiel reed met zijn motor over de Schagerweg toen hij een "bekende wietgeur" rook, schrijft hij op Instagram. Het leidde hem al snel naar een auto waarvan alle vier de ramen openstonden. "De geur werd steeds sterker, dus ik vermoedde dat het uit die auto kwam. Ik zag de bestuurder rokend achter het stuur zitten met een blow."

Blowvakantie

Na het geven van een stopteken bleken in de auto vier toeristen te zitten. De bestuurder werd staande gehouden voor een speekseltest. "Deze sloeg zoals verwacht in het rood voor cannabis."

Na zijn aanhouding is op het bureau bloed afgenomen door een GGD-arts voor een analyse. "De bestuurder is met drie vrienden een paar dagen in Nederland om gezamenlijk te genieten van de cannabis. Dat kan wel, maar dan moet je niet gaan rijden", besluit de agent.