Verdachte brandbom Nieuwstraat in beeld, politie zoekt getuigen

De verdachte van de explosie in de Nieuwstraat in Purmerend in september is goed in beeld gebracht door beveiligingscamera. Ook laten de beelden op de onderstaande video de explosie zelf goed zien. Het is een wonder dat er niet veel meer schade is aangericht door al het rondvliegend puin bij de explosie. Het was de derde explosie in Purmerend binnen een maand.