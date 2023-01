Deze drie bouwplannen staan 't Gooi te wachten in 2023

2022 was een jaar vol actualiteiten rond bouwplannen. In 2023 zal dat niet anders zijn. Er staat namelijk een flink aantal grote en kleinere bouw- en onderhoudsplannen op de agenda, die uitgevoerd of afgerond gaan worden. Dit zijn de drie plannen waar veel mensen in 't Gooi iets van gaan merken.

Nieuwe Tergooi De eerste patiënten zijn vanaf 20 mei welkom in het nieuwe Tergooi MC in Hilversum. Het gebouw staat pal naast het oude gebouw. De verhuizing vindt plaats tijdens en na het Hemelvaartweekend. Zo worden in dat weekend de opgenomen patiënten uit Tergooi Blaricum als Hilversum verhuist naar het nieuwe gebouw. Hiermee wordt alle spoedeisende ziekenhuishulp en huisartsen spoedzorg verplaatst van Blaricum naar Hilversum. Ook alle ziekenhuisbevallingen zullen vanaf dat moment daar plaatsvinden. Maandag na Hemelvaart zijn de poliklinieken in het nieuwe gebouw ook geopend. Hiermee komt het oude Tergooi in Blaricum leeg te staan. De verhuizing heeft ook gevolgen voor het oude Tergooi in Hilversum. Deze gaat namelijk tegen de vlakte om zo plaats te maken voor ongeveer 300 tot 330 woningen. Hiervan worden er zestig sociale huur, vijfenzeventig wat duurdere huur- en koopwoningen en negentig huizen zijn voor de vrije sector. De tekst gaat door onder deze artikelen.

Waterschap Tergooi is niet de enige Gooise instelling die een druk jaar tegemoet gaat. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft namelijk ook een flink aantal plannen in 2023. Zo gaat het Waterschap een zogenoemde Ozoninstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer bouwen. Deze extra installatie moet medicijnresten en stoffen als fosfaat en stikstof nog beter uit het rioolwater kunnen zuiveren. Daar blijft het in 2023 voor het Waterschap niet bij. Zo beginnen ze met het onderhoud van meerdere gemalen, dijken en sluizen en gaan ze baggeren bij de Oostelijke Veenplassen. En dit is nog maar het topje van de ijsberg van plannen van het Waterschap, maar die hebben wel een flink prijskaartje. Het gaat namelijk om een slordige 234.284.000 euro. De tekst gaat door onder deze artikelen.

Politiebureau Groest Het is niet te missen: de grote bouwput aan de Groest in Hilversum waar voorheen het politiebureau stond. Sinds begin 2021 is het politiebureau tijdelijk verhuist naar de Bonairelaan. Eind 2021 ging het gebouw tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuw gebouw. De eerste steen is onlangs officieel gelegd en dus gaat er in 2023 flink gebouwd worden. Dit nieuwe gebouw zal niet alleen een politiebureau voor de Hilversummers worden. Het wordt het ook de locatie voor de 112-meldkamer van Midden-Nederland en het Interregionaal Coördinatiecentrum voor de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Wanneer het gebouw haar deuren zal openen is nog niet bekend.