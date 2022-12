Zorgen om nieuwe energierekening bij Haarlemse sportclubs: "Het wordt billenknijpen"

Het water staat steeds meer sport- en hobbyclubs aan de lippen. In Haarlem is bij ongeveer vijf sportverenigingen de nood echt hoog door de torenhoge energieprijzen. Dat meldde sportwethouder Eva de Raadt onlangs tijdens een gemeenteraadsvergadering. Hoewel Sportvereniging Olympia ook kampt met hoge energie- en gaskosten, wil voorzitter Martijn Hulsebosch de contributie niet verhogen. "De crisis raakt in een wijk als deze de mensen het eerst in de portemonnee."

Sportcomplex Olympia Haarlem - Michael van der Putten / NH nieuws

De winterstop zorgt ervoor dat verenigingen even op adem kunnen komen, maar na de kerstvakantie moet de veldverlichting weer aan en zullen kantines en kleedkamers weer verwarmd moeten worden. Sportvereniging Olympia heeft op eigen benen al veel verduurzaamd aan de club, maar dat betekent niet dat ze niks merken van de stijgende energie- en gasprijzen. "De cv draait niet op zonnepanelen, die draait op gas", zegt Martijn Hulsebosch. Ook de veldverlichting is van led, maar dan nog moet de club de eindjes aan elkaar knopen. "Voorheen kon een veld voor een training van vijf kwartier verlicht worden voor 5 euro, tegenwoordig kost dat al gauw 20 euro." Zij zitten daarom samen met heel veel andere Haarlemse sportverenigingen in de gevarenzone. De gemeente wil uit privacyoverwegingen niet laten weten welke clubs dat zijn. Veel verenigingen ontvangen deze maand de nieuwe energietarieven en dat is 'billenknijpen', vertelt Martijn. "Niemand heeft begroot dat de energieprijzen zo extreem zouden stijgen, dat kunnen we misschien een aantal maanden leien door reserves, maar er is niet genoeg om dit blijvend op te vangen", aldus de voorzitter.

