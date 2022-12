Cameratoezicht moet overlast tijdens jaarwisseling in Midwoud en Opperdoes voorkomen

De gemeente Medemblik hoopt met preventief cameratoezicht overlast tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Zowel op de Gouw in Opperdoes en de Lent in Midwoud komen de camera's te hangen.

In Opperdoes is het traditie om tijdens oudejaarsdag een vreugdevuur te maken op de Gouw, zo schrijft de gemeente. Desondanks heeft zich geen organisator gemeld voor het vreugdevuur, maar is het wel de verachting dat er eentje komt.

Omdat de traditie volgens de gemeente overlast en risico's met zich meebrengt, worden maatregelen genomen. Zo komt naast het cameratoezicht een container waarin het vreugdevuur gehouden kan worden, mag er alleen schoon hout gebruikt worden en mogen geen vluchtige stoffen gebruikt worden. Ook mag het materiaal voor het vreugdevuur niet hoger gestapeld worden dan twee meter en zal en politie aanwezig zijn.

Vernielingen

In Midwoud is vorig jaar aan de Lent zwaar vuurwerk afgestoken, zijn vernielingen gedaan en hebben jongeren de politie geprovoceerd. Om dat te voorkomen neemt de gemeente ook hier maatregelen door bijvoorbeeld cameratoezicht. Ook is er politie aanwezig en wordt contact gemaakt met de jongeren, aldus de gemeente.