Hoe gaan de kerk en de Top 2000 samen? "Popnummer wordt in kerk-setting anders beleefd"

Een overdenking eindigen met het nummer Fragile van Sting. Tijdens de Oudjaarsdienst van de PKN-kerkgemeente in Den Helder worden geen psalmen gezongen, maar alleen nummers uit de Top 2000. "Een popnummer heeft in de kerkdienst net zo veel kracht als anders", zegt voorganger André Martens.

De Top 2000 kerkdienst bestaat landelijk al 10 jaar en wordt in Den Helder vanavond voor de vijfde keer georganiseerd. Het lijkt op een gewone kerkdienst, maar dan met een paar aanpassingen. Martens: "We zingen bijvoorbeeld het dankgebed, 'Onze vader', op de melodie van I am Sailing van Rod Stewart."

"Het is heel laagdrempelig", zegt Martens. "De kerk geeft ook ruimte voor andere muziek, ik denk dat het belangrijk is als kerk dat je daarin meegaat." Of het voller wordt, durft Martens niet te voorspellen. "Ik denk dat er wel andere mensen op afkomen, die misschien normaal niet naar een kerkdienst zouden gaan."

Champagne

De gemeenteleden mochten nummers voorstellen en ook Martens zelf heeft een nummer toegevoegd aan de lijst: "Ik koos voor 'Heb het leven lief', uitgevoerd door Elske DeWall. Die tekst, heb het leven lief, spreekt me gewoon heel erg aan."

Er is een lijst van ongeveer vijftien nummers opgesteld, allemaal nummers die ook in de Top 2000 staan. Martens: "Je mag lekker meezingen. En na afloop is er champagne. Dat heb je in een gewone kerkdienst ook niet."