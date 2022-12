Ouders schrikken na hun waarschuwing voor potloodventer en roepen op tot kalmte

Nadat hun dochter was aangesproken door een potloodventer, maar er verder met schrik afkwam, waarschuwden twee ouders hun mede-IJmuidenaren gisteren in een anoniem Facebookbericht. Het werd vaak gedeeld en de verwensingen voor de mogelijke dader waren niet van de lucht. Dat ging de ouders toch wat te ver, dus schreef één van hen zojuist een tweede bericht: "Laat de politie dit afhandelen! Zij houden mij op de hoogte en ik heb er alle vertrouwen in."

NH Nieuws

Op de ochtend van Eerste Kerstdag zou hun dochter, waarvan ze de precieze leeftijd niet zeggen, gepraat hebben met een potloodventer rond de IJmuiderstraatweg, schrijven de ouders in het eerste bericht van woensdagavond. "Onze dochter vertelde dat het een hele vriendelijke man was en ze gezellig heeft gekletst", schrijven de ouders in een bericht. "Maar het was wel een beetje vreemd, want plots zag ze dat hij geen onderbroek aan had. 'Zijn gulp stond denk ik per ongeluk open en ik kon zijn piemel zien.'" Daarna zou hij gevraagd hebben of hij met haar mee wilde gaan naar 'het treinstation', achter het Witte Theater. Daar zouden zijn dochter en kleindochter aankomen met de trein. Onnodig te zeggen: dat station bestaat niet. Voordat er iets ergers kon gebeuren belden de ouders toevallig met de vraag waar hun dochter bleef, en ging ze naar huis. Geen geweld Ruim 130 mensen deelden het eerste bericht met de waarschuwing. "Alle vaders even een rondje doen, denk?", werd er onder andere op gereageerd, en "Als ik hem zie loopt ie niet meer." Maar dat was helemaal niet de bedoeling van de waarschuwing, liet één van de ouders rond vier uur vanmiddag weten in de Facebookgroep 'Je bent IJmuidenaar als.... NIEUW'. "Mijn vorige bericht was puur om ouders te waarschuwen en hun kinderen te beschermen. Ik roep dus absoluut niet op tot geweld tegen deze man!" Tekst loopt door onder het volledige Facebookbericht

Facebookpost potloodventer IJmuiden - Anoniem op Facebook

Een woordvoerder van de politie bevestigt: "Wij zijn bekend met de melding. Maar het is een gevoelige zaak, we kunnen er niets meer over zeggen." Behalve één ding dan: "Dit zijn geen dingen om met sociale media op te lossen." Ook de ouders roepen op om eventuele andere informatie met de politie te delen.