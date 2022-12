Inflatie en een daktuin: nieuw raadhuis Haarlemmermeer gaat miljoenen extra kosten

Het geplande nieuwe gemeentehuis gaat Haarlemmermeer miljoenen euro's meer kosten dan begroot. Het gemeentebestuur vroeg de raad ruim een week geleden om 14 miljoen euro extra.

Gemeente Haarlemmermeer

Vooral de gierende inflatie van de laatste tijd zorgt ervoor dat de prijzen van de nieuwbouw al flink oplopen nog voordat de sloop goed en wel is afgerond. "Het is vooral een gevolg van de prijsstijgingen van bouwmaterialen", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. Waar het gemeentebestuur in 2020 nog uit ging van 57,5 miljoen, lopen de kosten nu al op tot 71,7 miljoen euro. "En dan nog is het bedrag van vandaag niet het bedrag van morgen”, doelt wethouder Van der Meij op het feit dat de kosten nog verder zullen stijgen. In een bericht op de website van de gemeente presenteerde het college een week geleden trots het voorlopige ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. "Het wordt een compact, en tegelijkertijd uitnodigend, efficiënt en duurzaam gebouw", staat geschreven. Daktuin en koffiebar Om dat voor elkaar te krijgen is dus wel ruim 14 miljoen euro extra nodig, waarvan het grootste deel dus naar bouwmaterialen gaat. Een kleiner deel van het extra benodigde bedrag wordt besteed aan de presentatie van en het comfort in het gebouw. Zo wil de gemeente onder andere een daktuin met terras aanleggen 'die ook toegankelijk worden voor publiek'. Verder is geld nodig om te onderzoeken of een terras bij de koffiebar mogelijk is: "Zo’n terras draagt bij aan de levendigheid op het plein", aldus betrokken wethouder Charlotte van der Meij. Tekst gaat verder na de foto

Gemeente Haarlemmermeer

De wethouder zal in de toekomst naar verwachting vaker de hand ophouden bij de gemeenteraad: zo wordt verwacht dat er komende zomer een bedrag nodig is voor de sloop van de kelders van het oude raadhuis. Die waren voorheen in gebruik als garage, maar moeten nu waarschijnlijk gesloopt worden. Voor de onverwachte kosten die daarvoor gemaakt moeten worden, zal volgens de woordvoerder komende zomer toestemming aan de raad worden gevraagd.

"De sloop is nog volop gaande, dus we kunnen niet met 100 procent zekerheid stellen dat er geen nieuwe asbest wordt aangetroffen" Woordvoerder gemeente Haarlemmermeer

Ook wordt er voorbij gegaan aan de mogelijkheid dat er bij de sloop nog een grote hoeveelheid asbest gevonden kan worden. Op vragen van NH Nieuws afgelopen oktober laat een woordvoerder van de gemeente namelijk weten dat er bij die sloop een 'aanzienlijk' grotere hoeveelheid asbest werd aangetroffen dan verwacht. Waar eerst 35 procent werd verwacht, steeg dat percentage na onderzoek naar zo'n 50 procent van de totale sloop. Asbest In een brief aan de raad werd vorige week daarom acht ton gevraagd om die kosten te dekken. Maar diezelfde woordvoerder laat vandaag weten dat het waarschijnlijk niet bij dat bedrag zal blijven: "De sloop is nog volop gaande, dus we kunnen niet met 100 procent zekerheid stellen dat er geen nieuwe asbest meer wordt aangetroffen."