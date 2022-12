West-Friesland nl WK Barkrukzitten opnieuw succes: "Allermooiste is samenzijn"

Vanaf 7:00 uur 's ochtends zaten de kroeggangers in Café de Werf in Hauwert al aan de alcohol. De tweede editie van het WK Barkrukzitten is namelijk vanochtend van start gegaan. Het idee: zo lang mogelijk achter elkaar proberen te blijven zitten op je barkruk. "Je zit naast elkaar en dan komen de mooiste verhalen van vroeger", zegt Sebastiaan Redeker.

Spelregels Het idee is om het record van vorig jaar te verbreken, wat betekent dat de kroeggasten langer dan vijftien uur moeten zitten. Wel is er elk uur 320 seconden de tijd voor toiletbezoek. Drink je meer, dan krijg je er per drankje 30 seconden extra pauzetijd bij. "Het café zit lekker vol, we hebben er een dj bij. Het allermooiste is het samenzijn", aldus Sebastiaan.

Het idee is bedacht door de vader van Sebastiaan, die ook een café had vroeger. Daarna is het al een hele tijd niet meer gedaan. Maar vorig jaar met corona, toen mensen in beperkte aantallen toch moesten zitten aan tafels, heeft Sebastiaan hetzelfde soort toernooi georganiseerd. Vorig jaar echter twaalf uur, nu proberen ze vijftien.