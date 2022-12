Vakbonden en NVZ lijnrecht tegenover elkaar: medewerkers Noordwest Ziekenhuisgroep voeren actie

Veel werknemers van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn boos en voeren actie omdat de onderhandelingen over hun cao op niets lijken uit te lopen. "De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen staan lijnrecht tegenover elkaar", aldus verpleegkundige Tanneke Goverse van locatie Alkmaar. De actie is zichtbaar in het ziekenhuis: op de muren staan protestleuzen.

De vakbonden eisen 12,5 procent loonsverhoging. Maar, daar moet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) volgens Goverse helemaal niets van weten. De vakbonden zouden nu met een gematigde looneis moeten komen, want de eis die nu op tafel ligt zou faillissement voor veel ziekenhuizen betekenen. De NVZ gaat daar niet op in, want: "Over lopende onderhandelingen doen wij verder geen uitspraken".

De leuzen aan de muren van het Alkmaarse ziekenhuis luiden: 'Werkt de NVZ niet mee, dan gaan we werken in een UMC', want daar bleek een loonsverhoging van tien procent wél haalbaar. Dit komt omdat academische ziekenhuizen niet vallen onder de NVZ, maar de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Onderhandelingen

Volgende maand gaan de vakbonden en de NVZ weer om tafel, maar of ze er dan wel uit gaan komen is nog maar de vraag. Als dat niet het geval is, zal dit misschien leiden tot een protestactie waarbij de zorgmedewerkers alleen nog maar zondagsdiensten gaan draaien. Dit betekent dat alleen acute gevallen behandeld zullen worden.