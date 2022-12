Broer en oma blij met film over overleden Maxime (14): "Het is een cadeau aan ons"

Vanavond om 17.11 uur komt de documentaire Een ster voor Maxime op tv bij NH Nieuws. De documentaire gaat over Maxime van der Ster (14), die drie jaar geleden om het leven komt bij de brand in Muiden. NH Nieuws spreekt met familieleden die de film al gezien hebben.

Op 24 december 2019 breekt er in de vroege ochtend brand uit in een woonhuis aan de Hellingstraat in Muiden. Drie tieners liggen boven te slapen, de ouders zijn net vertrokken naar het werk. Nog even wat werk afronden en dan: kerst vieren. Maar het loopt anders. In de stoppenkast ontstaat brand en in korte tijd verspreiden rook, roet en vlammen zich door het huis.

"Een hele mooie documentaire, maar best een dingetje om het zo terug te zien", zegt Luca van der Ster (19), de oudere broer van Maxime. Hij wist destijds het brandende huis te ontvluchten, voor zijn zusje kwam hulp te laat. "Na drie jaar zakt de brand in je gedachten, maar het is indrukwekkend om te zien hoe groot het was. Muiden stond op z'n kop."

Vorige week zaterdag, exact drie jaar na de brand, verschijnt de film over Maxime online. "We werden overspoeld met reacties van bekenden. Kerst heeft in het teken gestaan van de documentaire en het artikel", vertelt oma Ilmy van der Ster. "Mensen zijn ontdaan en ontroerd. Complimenten voor de film, het voelt als een cadeau aan ons."

Luca en zijn toenmalige vriendin weten uit het raam te klimmen, de brandweer draagt Maxime even later naar buiten. Ze wordt op straat gereanimeerd, maar heeft te veel rook en roet ingeademd en overlijdt drie dagen later in het ziekenhuis.

"Wat me raakte was de inzet en de emoties van de dappere brandweermannen"

Zij en haar man werden omi en opi genoemd door Maxime. Ook voor hen is kerst voorgoed veranderd. "Het zijn niet meer twee dagen om iets te vieren, maar het is een tijd van bezinning en herinnering geworden," vertelt Ilmy. "Wat mij drie jaar geleden erg raakte was de inzet en de emoties van de dappere brandweermannen. Dat zie ik nu ook terug in de film."

Broer Luca heeft in de tijd na de brand veel steun ervaren in Muiden. "Ik heb een hechte vriendengroep, die jongens hebben echt voor mij gezorgd. We gingen elke week wat drinken en ze gaven mij de ruimte om er wel of niet over te beginnen. En ik kon altijd even bij iemand langsgaan om erover te praten en het verdriet te delen", vertelt Luca.

Bonaire

Ilmy koestert de vele herinneringen aan haar kleindochter. "Maxime was een enorm grappig kind", vertelt de trotse omi. "En echt een schatje, ze cijferde zichzelf altijd weg." Als Maxime kwam logeren mocht ze kiezen: naast omi in het grote bed of in de logeerkamer. "Ze keek dan met een schuin oog naar mijn man: vindt opi het wel leuk om in de logeerkamer te slapen? Maar opi vond alles goed en dan sliep ze gezellig naast mij."

Na de middelbare school heeft Luca een tussenjaar genomen en momenteel werkt hij als duikinstructeur op Bonaire. "Ik heb de film gedeeld op sociale media en het is fijn dat nieuwe vrienden iets van Maxime kunnen zien", vertelt hij. "Ik krijg reacties van mensen die nog van niets wisten. Maxime zal nooit meer nieuwe vrienden maken en op deze manier houd ik haar een beetje in leven."

Voor altijd veertien

Het gaat relatief goed met hem, drie jaar na de brand. "Ik kan er nu over praten, daar had ik eerst meer moeite mee. Het gemis gaat nooit weg, maar het verdriet is niet meer als een bloedende wond." Maxime zou nu zeventien geweest zijn. "Het is zo ontzettend jammer dat ze niet ouder dan veertien is geworden. Ik zie dat zusjes van vrienden nu af en toe mee uitgaan, dat had ik ook graag met Maxime gedaan."

Ook Ilmy mist Maxime nog steeds enorm. "Het verlangen wordt zo groot. Je wilt haar zo graag nog even voelen, horen, zien." Bij Ilmy thuis is een soort altaartje ingericht voor Maxime. "Ik kijk vaak naar haar portret. Dat moet ook, ze blijft erbij."