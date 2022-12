Podcastserie Tussen Duin en Dijk: waar zijn de vlinders?

In de podcast 'Stikstof: Tussen Duin en Dijk' zoekt natuurverslaggever Stephan Roest uit wat stikstof nou precies met het Noord-Hollandse landschap doet.

In de derde aflevering gaan we op zoek naar de vlinder de Zilveren Maan, volgens Roest staat het beestje symbool voor de natuur die uit Noord-Holland verdwenen is. "Door verdroging, door intens veehouderij en door stikstof", aldus Roest.

Twintig van de vlinders zijn in 2001 uitgezet maar zijn daarna nooit meer teruggezien. Maar begin augustus vorig jaar werd de vlinder toch weer gespot.

Beluister hieronder de hele podcast