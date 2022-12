Doneeractie gestart voor Sjaak, Marian en poes Snoopy na allesverwoestende brand Naarden

Voor Sjaak, Marian en hun poes Snoopy is een doneeractie op poten gezet. Dinsdagavond ontstond er brand in het seniorencomplex waar ze wonen, waardoor hun appartement volledig verwoest werd. Het stel heeft er een flinke klap van gekregen en zijn niet verzekerd. Daarom besloot hun huishoudelijke hulp Denise het heft in eigen hand te nemen.

Elke woensdagmiddag gaat Denise Brouwer langs bij de 79-jarige Sjaak en 76-jarige Marian. Ze maakt schoon en doet de boodschappen. "Ik ben erg aan ze gehecht. Het zijn echt lieve mensen", vertelt ze. Dinsdagavond ontstond er brand in het appartementencomplex waar ze wonen, waardoor hun woning en al hun eigendommen verwoest werden in de vlammenzee.

Helaas komt het stel pas net uit de schuldsanering en hebben ze het niet breed. Daarom zijn ze niet verzekerd voor brandschade en moeten ze alles zelf betalen. Van de nieuwe kleding en meubels tot hun medische kosten en die van hun Snoopy. Daarom moest er volgens Denise een doneeractie komen.

"Ik heb toestemming van de familie om dit op poten te zetten", legt Denise uit. "Alleen al de restauratie van de woning en het schoonmaken ervan gaat richting de 20.000 euro." dochter van het stel, Suzanne van der Ploeg, is ontzettend geroerd door de actie van Denise. "Het is echt een topwijf", vertelt ze.

Alles verwoest

En die financiële steun is hard nodig. "Ik heb net de woning bezocht. Echt alles is vernield of is zwart door de rook. Er hangt ook nog steeds koolmonoxide in de woning. Het is echt onbewoonbaar", beschrijft Denise. Eerder liet de directeur van Vivium weten dat het nog maanden gaat duren voordat de woning weer is bewoonbaar is.

De tekst gaat verder onder deze link.