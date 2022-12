Maaltijdbezorger (38) beroofd van pizza's, politie zoekt getuigen

Een 38-jarige maaltijdbezorger is woensdagavond beroofd. Toen hij een bestelling wilde afleveren aan de Pandhof in Grootebroek liepen twee jongens op de man af en zeiden ze dat de pizza's voor hen waren.

De politie heeft in de buurt nog naar het tweetal gezocht, maar ze zijn niet aangetroffen. Daarom vraagt de politie mensen die gisteravond rond 23.45 uur iets opvallends hebben gezien op de Pandhof of in de omgeving, zich te melden.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

