Vuurwerkverkopers verwachten flinke omzet: "Voor 1.500 euro besteld, we gaan weer knallen dit jaar"

Met steekkarretjes vol vuurwerk komen vuurwerkliefhebbers de winkel uit in Purmerend. "Het mag weer dus dan gaan we ervoor", zegt Jari die net de Partyshop uitloopt. Hij heeft voor 360 euro uitgegeven. Melvin Poederbach heeft net 180 euro in de winkel uitgegeven en dat valt nog; thuis heeft hij nog twee bestellingen liggen van 1.500 euro. Johan de Groot van de Partyshop kijkt dan ook terug op een goede eerste dag.

"Het is heel hard gegaan, we hebben 25 tot 30 procent meer verkocht in de voorverkoop dan normaal", zegt Johan. Meestal is 31 december de beste verkoopdag omdat veel mensen dan nog snel wat vuurwerk kopen. Maar nu gaat het al hard vanaf dag één. "Ondanks dat de weersverwachtingen niet al te best zijn, ben ik voor de eerste dag best tevreden". Johan vermoed rond de twee ton aan vuurwerk te kunnen omzetten dit jaar en ook dat is meer dan in 2019.

Losgaan

Twee jaar lang mocht er geen vuurwerk worden afgestoken en dat is voor veel mensen de reden om nu los te gaan. "Het is een traditie en maar een keer per jaar", zegt Melvin. Vigo en zijn opa zijn een beetje stiekem in de vuurwerkwinkel "Eigenlijk mag het niet van zijn vader en van zijn opa wel", smoezelen ze voor de camera. Ondertussen vliegen de tassen en dozen over de toonbank.

'Gewoon genieten'

Buiten in de straat vervolgt Jari zijn weg met zijn steekkarretje. Het vuurwerk koopt hij niet alleen voor zijn eigen plezier, maar ook voor de rest van de straat. "Ik wil eerst eentje afsteken en kijken." Jari denk dat hij in een uurtje alles wel de lucht in geschoten heeft. "Het is gewoon genieten, als je het goed veilig afsteekt, is het toch het mooiste wat er is".