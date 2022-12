Zoektocht naar levensgrote Top 2000-letters: duiken ze 'traditiegetrouw' op in Friesland?

Beveiligers op het Hilversumse Mediapark waren vannacht net te laat. Omstanders zagen dat de daders de letters aan het stelen waren en waarschuwden de organisatie meteen. "We hoorden er al snel van, maar waren net te laat om de diefstal tegen te gaan", vertelt NPO Radio 2-woordvoerder Marcel Frost. "We zagen ze in de verte nog verdwijnen."

Stunt van een oudejaarsvereniging?

De kans is best aannemelijk dat de politie niet heel lang hoeft te zoeken naar de drie letters. De diefstal past namelijk perfect in de serie stunts van oudejaarsvereniging De Geitefok uit het Friese Oldeberkoop. De jongeren gingen een jaar geleden nog aan de haal met het legobeeld van André Hazes, dat op de Dam stond. De jaren daarvoor moesten onder meer de Olympische ringen van het Olympisch Stadion er al eens aan geloven.

De Geitefok-voorzitter Jan-Bart Hof trekt een rookgordijn op als NH Nieuws hem vraagt naar de letters. "Ik weet van niets", zegt hij resoluut. Als we doorvragen laat hij nog net een 'het zou zomaar eens kunnen' los. Hof heeft hoorbaar moeite om een lach te onderdrukken en belooft contact op te nemen als de letters 'toch per ongeluk opduiken in Friesland'.

Nadat de eerdere opmerkelijke diefstallen van de Friezen landelijk nieuws werden, keerden de gestolen objecten na de jaarwisseling netjes en onbeschadigd weer terug. Wat dat betreft lijkt Hilversum zich dan ook geen zorgen te hoeven maken.

Nog geen telefoontje naar Friesland

De suggestie dat de Friese oudejaarsvereniging misschien achter de diefstal zit, is ook NPO Radio 2 niet ontgaan, maar de woordvoerder wil niet speculeren. "We hebben het gehoord, maar ik wil er echt niets over zeggen. Dat vind ik ook te veel speculeren. Wij laten het aan de politie."

De woordvoerder van de radiozender laat ook weten nog niet gebeld te hebben naar Friesland.