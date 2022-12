Grote vuurwerkvangst na politie-invallen op veertien Gooise adressen

De politie heeft bij invallen op veertien adressen in heel 't Gooi tientallen kilo's verboden en illegaal vuurwerk in beslag genomen. Voor verschillende stukken vuurwerk moest de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) worden ingeschakeld om het veilig af te voeren en te vernietigen.

De politie kwam de adressen op het spoor doordat de bewoners op het internet zogeheten viscolont hadden besteld. Dat is een soort ontbrandingslont waarmee vuurwerk aan elkaar geknoopt kan worden. Het aan elkaar knopen van vuurwerk is strafbaar. Datzelfde geldt voor het bezit van viscolont, dat ook ontvlambaar en erg gevaarlijk is.

Op veertien adressen in Hilversum, Bussum, Huizen, Kortenhoef, Muiden en Nederhorst den Berg vond de politie uiteindelijk die viscolont en ook een grote hoeveelheid vuurwerk. De politie spreekt van tientallen kilo's.

Op één van de adressen vond de politie ook verschillende zelf aan elkaar geknutselde vuurwerkbommen. Andere vuurwerkstukken waren door de bewoner zelf gevuld met extra ladingen kruit. De EOD moest er aan de pas komen om deze stukken af te voeren.

Minderjarige verdachten