De opvallendste verhalen van NH Sport: de derby van Wijdemeren tussen Nederhorst en SV 's Graveland

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag: de derby van Wijdemeren tussen vierdeklassers Nederhorst en SV 's Graveland.

Beide dorpen liggen zo'n vijf kilometer van elkaar vandaan en voor het eerst sinds 2019 spelen de clubs weer in dezelfde klasse. "Zodra de competitie bekend is, omcirkel je deze wedstrijd", aldus Nederhorst-aanvoerder Job van Wijk.

Rode loper

Waar in het betaalde voetbal de kleedkamer verboden gebied is voor de camera, was het bij beide teams geen enkele probleem dat er daar opnames werden gemaakt.