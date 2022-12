Podcast: NH-radioverslaggever Samanta blikt terug op jaar met plofkraken en Formule 1

In de laatste week van het jaar kijken we terug op 2022 door de ogen van onze verslaggevers. Het was een heftig jaar, met ongekend lange wachtrijen op Schiphol en gevluchte Oekraïense gezinnen die werden opgevangen. NH-radioverslaggever Samanta de Groot was er vaak vroeg bij, zoals bij de plofkraak in Purmerend in september.

In Amsterdam en Purmerend waren er dit jaar veel plofkraken. Samanta de Groot stond regelmatig in alle vroegte tussen de glasscherven, om te praten met geschrokken omwonenden en ondernemers. In deze aflevering gaat radiopresentatrice Patricia Nagelkerke samen met Samanta terug naar Purmerend, waar ze in september in alle vroegte heen werd gestuurd omdat er een heftige plofkraak was gepleegd op een juwelier. "Ik trof echt een enorme ravage aan, ik was hier denk ik rond een uur of 6.30 uur", vertelt Samanta. "Ik trof echt tot meters ver glas, ik liep ook echt door het glas."

De klap was destijds tot ver in Purmerend te horen en er raakte middeleeuwse panden beschadigd. Patricia en Samanta kijken om zich heen. "Ik zie zeker nog sporen van de plofkraak", zegt de radioverslaggever. "Als ik naar boven kijk, zie ik zeker nog afgetimmerde ramen. Toen ik hier die bewuste ochtend was waren werkelijk bijna alle ramen beschadigd of eruit gevlogen."

