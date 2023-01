Hier kan je plonsen op Nieuwjaarsdag in Zaanstreek-Waterland

Het nieuwe jaar is hier en velen luiden die in met een duik in het water. Ook in Zaanstreek-Waterland zijn er vandaag een aantal nieuwjaarsduiken georganiseerd: het kan in onze regio helemaal naakt of gewoon in het zwembad. In het overzicht hieronder zie je waar de duiken zijn en hoe laat het begint.

NH Nieuws

Van officiële evenementen tot buurtinitiatieven: door heel de regio is voor ieder wat wils. Nieuwjaarsduik de Zaan Ook wordt er vandaag in de Zaan gedoken. Waarschijnlijk vanaf de Prins Hendrikkade rond 12.00 uur. Dit jaar wordt er niet in de Voorzaan bij jachthaven Dukra gedoken. "Wij zijn er helaas dit jaar niet", vertelt de organisator van voorgaande jaren. Nieuwjaarsduik zwembad Voor wie in Volendam een duik wil nemen, hoeft dat niet in het Markermeer te doen. Om 12.00 uur kan je terecht in het buitenbad van zwembad de Waterdam.

Nieuwjaarsduik zwembad Waterdam - sportkoepel

Blote Nieuwjaarsduik Twiske Om 14.00 uur vindt de blote Nieuwjaarsduik plaats op het naturistenstrand van het Baaiengat in 't Twiske. Het water in de toiletten is wel afgesloten, dus van de toiletten kan geen gebruik worden gemaakt. Het staat iedereen vrij om een (warm) drankje of een hapje mee te nemen. Gouwzee Nieuwjaarsduik Om 14.30 kan je bij strandpaviljoen Mirror in Monnickendam de zee in duiken. Wat is nou beter dan 2023 beginnen met een verfrissende duik in de Gouwzee

