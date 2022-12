De opvallendste verhalen van NH Sport: na droogte van kwart eeuw is HCAW kampioen

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag: een reportage over de honkballers van HCAW. De mannen van coach Danny Rombley werden voor het eerst sinds 1998 weer kampioen van Nederland.

Met de komst van onder andere Lars Huijer, Max Draijer en Victor Draijer werd de selectie van de Bussumers in 2021 al behoorlijk versterkt. In 2022 wordt dan de kroon op het werk gezet. Voor het eerst in acht jaar wordt de Holland Series niet gespeeld tussen Amsterdam en Rotterdam, maar speelt HCAW tegen het Rotterdamse Neptunus.

In een clean sweep wint HCAW met 4-0 van Neptunus. In de eigen Rob Hoffmanvallei kroont HCAW zich voor de derde keer in de clubhistorie tot landskampioen. NH Sport was daar uiteraard bij en maakte de bovenstaande reportage.