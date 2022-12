Koeien zakken door rooster in gierkelder bij Hippolytushoef, groot aantal overleeft het niet

In een stal aan de Oosterklief in Hippolytushoef zijn vanochtend een aantal koeien door een rooster gezakt en in de gierkelder beland. De brandweer kwam ter plaatse om de koeien uit de kelder te krijgen, maar een groot aantal kon niet gered worden.

Een gierkelder is een grote put onder de stal waar mest in wordt opgeslagen. Een aantal koeien zakte door het rooster en belandde in de gierkelder. Om hoeveel koeien het precies gaat, is volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord nog niet bekend.

Niet overleefd

"Wel hebben we er twee levend uit weten te krijgen", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De kans is groot dat er op dit moment nog koeien in de gierkelder zitten, maar die kunnen op dit moment niet gered worden. "Nu moet eerst de gierkelder leeggepompt worden voordat de andere koeien eruit kunnen komen en die zullen het waarschijnlijk niet overleefd hebben", aldus de Veiligheidsregio.

Als de gierkelder is leeggepompt zal de brandweer helpen bij het bergen van de dieren.