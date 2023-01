'Volhouder' Gerard zegt de frikandellen vaarwel: "Maar niet vanwege de energieprijzen"

Al ruim 25 jaar is Gerard Tesselaar de trotse eigenaar van Bistro Smul en snackbar Smultaria in Schagen, maar daar kan binnen korte tijd een eind aan komen. De horecaondernemer, die afgelopen jaar duidelijk van zich liet horen door de stijgende energieprijzen, zet de boel te koop.

Zelfs met werkweken van vaak 60 uur en nauwelijks vakantie geniet Gerard Tesselaar nog elke dag van het werk in zijn bistro en snackbar, maar daar gaat een einde aan komen. De ondernemer heeft zijn zaak te koop gezet. "Ik ben toe aan iets anders", vertelt Gerard Tesselaar.

Dat idee speelt al een tijdje, drie jaar om precies te zijn. Door de coronapandemie en daarop volgend een energiecrisis besloot hij de verkoop nog even uit te stellen. "Maar nu is wel het moment om het in de verkoop te zetten", vertelt Tesselaar. Hij doelt daarbij op de grote renovatie van het winkelcentrum Makado, die volgend jaar klaar moet zijn.

Maar totdat er een nieuwe eigenaar is gevonden, blijft Tesselaar nog elke dag met veel plezier achter de frituur of in de bediening staan. Zijn bistro zit nog elke dag gezellig vol en de snackbar loopt ook nog goed door. Ondanks de prijsverhoging die Gerard noodgedwongen in moest voeren vanwege de hoge energiekosten. Dat kost hem sinds een aantal maanden namelijk zo'n 5.000 euro per maand meer.

Actievoeren

Maar bij de pakken neerzitten is niks voor Gerard. Op Prinsjesdag ging hij met NH Nieuws als 'volhouder' mee naar Den Haag, en praatte onder andere met Pieter Omtzigt over de lastige tijd die hij als ondernemer doorgaat. "Dat was hartstikke leuk. Mijn droom was altijd bij Jinek aan tafel, maar dat is niet gelukt", grapt Gerard.