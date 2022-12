Gewonde bij steekpartij in Hoofddorp

Bij een steekpartij in Hoofddorp is een gewonde gevallen. De steekpartij vond rond 21.45 uur plaats op de Bennebroekerweg.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is weinig bekend, maar een politiewoordvoerder kan melden dat de man aanspreekbaar was.

Vlak na de steekpartij zijn twee verdachten aangehouden. Over de toedracht is veel onduidelijk, daar wordt nu onderzoek naar gedaan.