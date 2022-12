Kopie van miljoenen jaar oud zeereptiel 'Tany' van regen in drup: "Eerst dakloos nu gebroken nek"

Het 3D-geprinte zeereptiel Tany uit Haarlem is naast een huis ook op zoek naar een nekbrace die past om zijn 4 meter lange nek. De Haarlemse kunstenaars Rick en Vincent maakten het 6 meter lange dier in oktober en konden geen plekje voor hem vinden. Sindsdien heeft Tany buiten gestaan, en dat heeft hem geen goed gedaan: zijn nek is gebroken.