Oudejaarsavond wordt nat en uitzonderlijk warm

Op oudjaarsdag wordt het zo'n 13 à 14 graden, volgens Visser. In de nacht komt de temperatuur niet onder de 10. "Dat is superzacht", zegt hij. "Normaal is het 's nachts ongeveer 1 en overdag 6 of 7 graden."

Dat vindt hij zorgelijk. "Het past in het patroon van alsmaar warmer wordend weer. In Duitsland kan het dit weekend zelfs 19 tot 20 graden worden."

Regen

Verder gaat het veel regenen. "Dat is hét woord, de rode draad van het weekend. Het kan nog mee blijken te vallen, de komende dagen als het front over ons land trekt. Maar het lijkt er nu op alsof het accent precies op de avond en nacht van oudjaar ligt."

Pech dus voor mensen die vuurwerk willen afsteken. "De animo om lang buiten te blijven zal wel kleiner zijn", zegt Visser. "Aan de andere kant kan dat de overlast beperken."