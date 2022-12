Unieke archeologische vondst in Hoorn: "Stukje voor stukje aan elkaar gelijmd"

In de Noorderkerk van Hoorn wordt de collectie voorzichtig neergezet. Eenmalig. Er is veel aardewerk te zien, maar ook glaswerk en andere gebruiksvoorwerpen, als lepels en - heel bijzonder - gouden keelknopen. Het behoorden allemaal toe aan de families Sonck en Coninck, een van de rijkste families van Hoorn uit de 17e eeuw. Zij woonden destijds in het statige pand aan de Ramen 1. De familie Coninck nam het over van de familie Sonck.

De archeologen zijn zeer opgetogen over de vondst, die al in 2019 werd gedaan. "Dit is het meest bijzondere dat in 60 jaar archeologie in Hoorn is gevonden. Niet alleen vanwege de omvang, maar ook omdat we weten aan wie het toebehoorde", zegt onderzoeker Christiaan Schrickx. Hij beet zich vast in het verhaal en ging op zoek. Via omzwervingen kwam hij erachter dat de vondst aan de families Sonck en Coninck valt te koppelen. "Dat maakt het nog unieker en is wat je het liefst hebt: het complete verhaal. Niet alleen een voorwerp, maar ook de geschiedenis erachter."

Hoofdschout

Niet geheel toevallig hangen er twee doeken van Albert en Elizabeth Sonck, gemaakt door de schilder Rotius, in het Westfries Museum. Het geeft aan hoe belangrijk de familie voor de stad Hoorn in de 17e eeuw was, weet ook archeoloog Michiel Bartels. "Hij was onder meer burgemeester van Hoorn en ook hoofdschout. Die hadden het echt voor het zeggen. Het zou mooi zijn als een gedeelte van deze collectie bij de doeken in het museum komt te liggen."

