Extra maatregelen in Amsterdamse Bos vanwege vogelgriep: "Houd uw hond aangelijnd"

In het Amsterdamse Bos zijn met onmiddellijke ingang extra maatregelen van kracht vanwege de vogelgriep. Naast de ophokplicht geldt nu ook een vervoersverbod. Aanleiding is de vaststelling van de vogelgriep op een hobbyhouderij in het nabijgelegen Mijdrecht. Hondenbezitters wordt geadviseerd om honden in het Amsterdamse Bos aangelijnd te houden.

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die vooral gevaarlijk is voor vogels. Mensen krijgen zelden vogelgriep, maar honden en katten kunnen er wel ziek van worden. Besmetting met vogelgriep gebeurt door direct contact met besmette vogels, door het virus in te ademen of door het binnenkrijgen van vogelpoep.

Honden en katten kunnen gevoelig zijn voor het vogelgriepvirus wanneer ze in aanraking komen met een besmette dode vogel, bijvoorbeeld door deze vast te pakken of op te eten. Hondenbezitters wordt daarom geadviseerd om honden in een waterrijk gebied zoals het Amsterdamse Bos aangelijnd te houden, omdat daar mogelijk dode vogels liggen.

Ophokplicht

De vogelgriep heerst al enige tijd in Nederland. Sinds 5 oktober 2022 geldt een landelijke ophok- en afschermplicht. Dit houdt in dat houders van kippen, watervogels en loopvogels verplicht zijn die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

Vanwege de vaststelling van vogelgriep in het nabijgelegen Mijdrecht geldt met onmiddellijke ingang in het Amsterdamse Bos aanvullend een vervoersverbod voor vogels.