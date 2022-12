Wie wil jij een gelukkig nieuwjaar wensen? Geef je op!

Het einde van het jaar 2022 nadert en dan beginnen we met frisse moed aan een nieuw jaar. Wie zou jij graag een gelukkig nieuwjaar willen wensen? Stuur nu in een video jouw nieuwjaarswens naar [email protected] , dan is jouw wens bij het inluiden van 2023 bij NH Nieuws en WEEFF te zien.

