Texelse zeezwemmer Ruud van Holland: "Ik neem iedere dag een Nieuwjaarsduik"

Hij slaat geen dag over. Al 21 jaar lang neemt Texelaar Ruud van Holland (58) iedere dag een frisse duik in zee. In de zomer onder heerlijk warme omstandigheden en in de winterperiode wanneer de temperatuur soms ver onder het vriespunt is. "Sommige voorbijgangers kijken je vreemd aan als je 's morgens vroeg een duik neemt", zegt hij. "Maar neem van mij aan: het is verslavend. Als je uit het water komt, heb je een soort van 'overwinningsroes'."

Ruud van Holland in het ijswater in de Waddenzee - Ruud van Holland

Hij kan de dag niet beter beginnen. 's Morgens om kwart voor acht staat Ruud op het parkeerterrein van strandslag paal 15 klaar om een zeeduik te nemen. Dat doet hij meestal met een groepje enthousiastelingen die graag met hem mee gaan. "Enige tijd geleden heb ik een oproep geplaatst of mensen er iets voor voelden om mee te doen. Ik had toen ruim 20 reacties. We hebben nu een vast groepje van ongeveer 15 Texelaars die regelmatig de zee in duikt."

Hij houdt van het strand en de zee. "We hadden voorheen een strandhuisje en toen zwom ik iedere dag in zee." Echter, toen de strandhuisjes in de winterperiode van het strand af moesten, bleef Ruud iedere dag zwemmen. "Ik moet wel een keertje stoppen in de maand november, dacht ik destijds. Maar je lichaam raakt gewend aan de kou. En op een gegeven moment is het ook gewoon de 'kick' om iedere dag in zee te zwemmen."

Na de zeeduik even douchen thuis. Met koud water uiteraard. En daarna aan het werk in de Texelse bierbrouwerij. Daar legt hij aan klanten alles uit over het brouwproces van het Texelse bier.

Hij rookte een pakje per dag. "Maar 22 jaar geleden ben ik gestopt met roken. Nu heb ik een andere verslaving. Het is eigenlijk een gezondere verslaving." Dit zit hem in het feit dat het lichaam hormonen aanmaakt, zegt hij zelf. "Endorfine, dat is een soort pijnstiller. En dopamine, dat zorgt ervoor dat je in een stemming komt waarbij je denkt dat je de hele wereld aan kunt."

Hij komt door zijn bijzondere hobby met allerlei mensen in contract. Bijvoorbeeld met de Randall Green uit het Amerikaanse Arizona die boeken schrijft over wat mensen doen in het leven en over extreme sporten. "Hij zei dat hij mij een keer wilde bezoeken op Texel. Dan denk je natuurlijk: dat zal wel. Maar op een gegeven moment appte hij dat hij in Amsterdam was. Daar heb ik hem opgepikt en enkele weken terug toen het zo enorm koud was, zijn we de zee ingedoken. Hij voor de eerste keer. Maar ook hij had een soort euforische stemming toen hij het water uit kwam."

Deze week waren er ook gasten, waaronder de Belg Jelle Rogiers, zijn vrouw en hond. Hij staat in korte zwembroek en t-shirt te wachten met de groep op de parkeerplaats. Jelle neemt regelmatig een ijsbad. Zijn vrouw heeft het een keer geprobeerd, maar gaat niet meer de ijskou in. "Iedere gek heeft zijn gebrek", zegt zij lachend als zij haar man met hond de zee in ziet gaan. "Maar dit is niets voor mij, veel te koud", zegt ze diepgedoken in haar winterjas.

Bij het zwemmen in zee is het belangrijk dat je controle hebt over de ademhaling, zegt Ruud. "Als je naar zee loopt kun je twee dingen doen. Het water in gaan of vluchten en je handdoek opzoeken. Belangrijk is dat je controle houdt. Eerst krachtig inademen via buik, borst en neus. En daarna diep uitademen."

Bij geen controle kan men gaan hyperventileren. "Dan raak je in paniek, dat moet je voor zijn. Want anders kun je verdrinken." Hij vindt het ook belangrijk om met een maatje te duiken, zodat er controle is. "Eenmaal in het water kom je in een soort flow. Dat is het goed vol te houden."